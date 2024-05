Bloco de Esquerda acusa Governo de substituir cargos públicos por motivos políticos

A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o Governo de substituir os titulares de cargos públicos por razões políticas.







Mariana Mortágua aponta o caso da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde.

A líder do Bloco de Esquerda afirma que a AD criou um clima de suspeição em relação ao anterior diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde Fernando Araújo para o afastar do cargo.O jornal Público deste sábado revela dados da administração central do sistema de Saúde que mostram que, em três meses, mais de mil médicos já tinham esgotado o limite anual de 150 horas extraordinárias.