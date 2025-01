Para além da recente demissão do diretor executivo do SNS, a coordenadora do Bloco deu o exemplo de Eurico Castro Alves, que liderava o Plano de Emergência da Saúde e que também se demitiu.



Num almoço com militantes no Barreiro, Mariana Mortágua referiu vários nomes nomeados para cargos de relevo na saúde e com ligação à delegação da Ordem dos Médicos no Norte.