Bloco de partos do Hospital de Santarém não funcionou

Foram as contingências anunciadas para o Natal. No caso de Beja, as mulheres tiveram de se dirigir a Évora ou aos hospitais do Algarve. Já as mulheres que entraram em trabalho de parto em Santarém, tinham como opções a Maternidade Alfredo da Costa, o hospital das Caldas da Rainha e de Abrantes.



Os constrangimentos nas maternidades continuam no próximo fim de semana. Os horários de funcionamento para o ano novo estão disponíveis no portal do Serviço Nacional de Saúde.