Bloqueio de estradas "é mensagem pedagogicamente errada", diz advogado Raposo Subtil

Caso isso aconteça, diz o advogado, os elementos que estejam a barrar o acesso podem mesmo ser acusados de impedimento e responsabilizados em matéria de custos.







Raposo Subtil explica que, apesar de a lei não prever penas de prisão para quem pratica este tipo de ato, não se pode fazer tudo. E fala de uma mensagem “pedagogicamente errada”.

Depois do protesto de terça-feira, em hora de ponta, na Segunda Circular, que impediu durante algum tempo a circulação no sentido Benfica-Aeroporto, junto às Torres de Lisboa, os ativistas climáticos voltaram a cortar mais uma estrada: sentaram-se no chão e bloquearam o trânsito durante mais de 20 minutos, tendo sido detidos pela Polícia de Segurança Pública.