Boaventura de Sousa Santos nega todas as acusações de assédio sexual e de assédio moral

O sociólogo Boaventura de Sousa Santos veio reiterar a negação de todas as acusações de assédio sexual e de assédio moral. Apesar de reconhecer que cometeu erros no passado, o sociólogo diz-se de consciência tranquila.

Na primeira entrevista depois de ter sido acusado por um grupo de mulheres de assédio, há quase dois anos, Boaventura de Sousa Santos afirmou, ontem à noite, na CNN Portugal, que está a ser alvo de uma campanha difamatória.



O caso foi tornado público em 2023 e levou o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra a suspender o sociólogo e a abrir uma investigação.



Uma comissão independente concluiu no ano passado que há indícios de abuso de poder e assédio no CES. Os resultados foram enviados para o Ministério Público.



A defesa de Boaventura de Sousa Santos apresentou entretanto uma queixa em tribunal para defender o bom nome do sociólogo.



O processo ainda está a decorrer.