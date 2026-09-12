Bolieiro diz que Açores estão "de braços abertos" ao regresso da diáspora

"Nós temos duas áreas de possibilidade de intervenção. Uma, acolher bem os que querem ser imigrantes nos Açores", afirmou Bolieiro, em declarações aos jornalistas, em Vaughan, na região de Toronto.

Questionado pela Lusa sobre o que está a ser feito para convencer emigrantes e descendentes a regressarem e investirem nos Açores, numa altura em que o arquipélago necessita de população e de mão de obra, Bolieiro chamou a atenção para as leis da imigração.

"Nós não controlamos a lei da imigração, porque isso é o Estado português que controla. Mas nós recebemos bem aqueles que entram em Portugal e escolhem os Açores para viver", disse.

Segundo o chefe do executivo açoriano, nos últimos anos registou-se "um aumento significativo de imigrantes residentes", que contribuem com o conhecimento, trabalho e investimento para a economia regional.

"Temos confiança na nossa economia, temos uma baixa taxa de desemprego e aumentámos muito a população fruto da imigração", acrescentou.

Relativamente aos açorianos e descendentes que vivem no estrangeiro e ponderam regressar ao arquipélago, Bolieiro garantiu que a região procura criar condições para os receber.

"No que diz respeito aos regressos, aos regressados, às nossas diásporas que queiram voltar aos Açores para lá viver, estamos de coração aberto e temos dado estas condições", afirmou.

O presidente do Governo Regional referiu, em particular, os emigrantes reformados que optam por regressar à terra de origem, assim como os membros da diáspora que adquirem habitação ou pretendem investir no arquipélago.

Bolieiro apontou ainda o sistema de segurança social e o acesso aos cuidados de saúde através do Serviço Regional de Saúde entre as condições disponíveis para quem decide regressar.

"Fazemos muito e estamos de braços abertos para receber os regressos", declarou.

No investimento, o governante identificou como áreas com potencial o turismo, o imobiliário, a economia azul e a economia digital, além das ciências, investigação e novas tecnologias.

Bolieiro destacou igualmente a intenção de desenvolver um `cluster` do mar e um `cluster` espacial a partir do arquipélago, considerando que estas áreas podem atrair profissionais qualificados e novas gerações da diáspora.

"Os Açores são um laboratório do futuro também para estas gerações", sustentou.

As declarações foram feitas à margem do jantar de gala que assinalou, nas instalações da LiUNA Local 183, em Vaughan, os 20 anos das Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Brampton.

Durante a cerimónia, Bolieiro manifestou "muito orgulho" na diáspora açoriana no Canadá e destacou a capacidade de integração da comunidade portuguesa na sociedade canadiana, mantendo simultaneamente as suas raízes e tradições.

"É histórico porque mantemos a nossa história e a nossa tradição de uma forma muito viva, festejando 20 anos da realização das grandes festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres em Brampton", afirmou.

O governante destacou também o multiculturalismo canadiano e a integração dos portugueses e açorianos na vida política, económica, social e cultural do país.

A visita de Bolieiro ao Canadá prossegue hoje com a inauguração, às 11:00 locais (16:00 em Lisboa), de uma réplica das Portas da Cidade de Ponta Delgada, instalada no Azores Park, em Brampton.

"Eu estou aqui para testemunhar, em nome do Governo dos Açores, um momento histórico e com história. Um momento histórico porque inaugura, amanhã, as Portas da Cidade", afirmou Bolieiro durante o jantar de sexta-feira.

Para o presidente do executivo regional, o monumento representa "uma ponte entre o partir e o chegar" e simboliza a relação entre a emigração açoriana, a preservação das raízes e a integração no país de acolhimento.

"As Portas da Cidade não são apenas um monumento que engrandece e embeleza Brampton, mas que sinaliza, no Canadá, esta portugalidade e esta atitude cultural e civilizacional", acrescentou.

A inauguração integra as comemorações do 20.º aniversário das Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Brampton, que prosseguem durante o fim de semana.

Hoje, às 16:00 locais, realiza-se a Procissão da Mudança da Imagem, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, enquanto no domingo está prevista, ao meio-dia, uma missa presidida pelo bispo de Angra, D. Armando Esteves Domingues, seguindo-se, às 14:00, a procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Na segunda-feira, Bolieiro tem ainda previstas visitas ao Azores Parkette, em Little Portugal, Toronto, e à Casa dos Açores do Ontário.