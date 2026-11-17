Os vencedores, que serão hoje anunciados, vão receber uma bolsa de 50 mil euros em horas de consultoria especializada para apoiar a concretização dos projetos vencedores.

Os projetos deste ano propõem novas respostas para desafios distintos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), desde a agilização do acesso à decisão clínica especializada em Ortopedia (ULS Santo António), à descentralização dos cuidados oftalmológicos (ULS Entre Douro e Vouga), passando pela criação de um percurso integrado para a insuficiência cardíaca (ULS Loures Odivelas) e por um novo modelo de articulação de cuidados dirigido às pessoas residentes em lares (ULS Viseu Dão-Lafões).

Na apresentação do projeto, a ULS Santo António explica que os grupos envolvidos no tratamento da patologia da coluna do adulto têm atualmente 12 meses de espera para primeira consulta e cerca de três meses para seguimento.

Lembra que 75% dos doentes observados em primeira consulta não têm indicação para cirugria e que em 60% dos casos é necessária investigação adicional e nova observação, mostrando que a consulta presencial é frequentemente usada como primeiro ponto de acesso a uma decisão especializada que poderia ser antecipada.

Por isso, a proposta vai para um projeto piloto de acesso integrado aos Cuidados de Saúde Primários (que enviam os doentes para a especialidade) e Ortopedia, baseado em "referenciação estruturada, triagem e consultadoria clinica assíncrona por especialistas". O objetivo é reduzir o tempo entre a referenciação (envio para especialidade) e decisão clínica especializada.

O projeto da Unidade Ocular Móvel da ULS Entre Douro e Vouga é um modelo de diagnóstico descentralizado que cria valor para o doente em quatro frentes: acesso, ao levar a avaliação oftalmológica aos seis municípios da área de influência (322.360 habitantes), diagnóstico, resultados clínicos e eficiência, pois liberta tempo do médico para doentes complexos.

A oftalmologia é uma das especialidades com maior volume hospitalar do SNS. Só a ULS Entro Douro e Vouga realizou 16.865 primeiras consultas em 2025, 22,4% de todas as primeiras consultas da instituição.

Um estudo da própria equipa mostrou que 58,8% dessas consultas terminam em alta, a maioria só com receita de óculos, lubrificante ou sem qualquer tratamento, "doentes que hoje ocupam uma consulta médica presencial sem dela necessitarem", refere a ULS.

Explica ainda que esta Unidade Ocular Móvel vai aos centros de saúde de cada concelho realizar os exames, que são depois avaliados por um oftalmologista em consulta não presencial assíncrona, no prazo de uma semana, classificando cada doente em quatro destinos: alta, vigilância a 12 meses, consulta hospitalar presencial ou referenciação direta a subespecialidade.

Outros dos projetos vencedores foi o da ULS Loures-Odivelas, na área da insuficiência cardíaca, que pretende dar o passo para gerir o ciclo completo da doença, com os Cuidados de Saúde Primários como protagonistas e o Hospital de Dia como pivô de estabilização que evita internamentos.

Segundo explica a ULS, os 2.470 utentes identificados custaram 12,99 milhões de euros em 2024 (48,8% em internamentos).

Já o projeto da ULS Viseu Dão-Lafões inclui a integração de cuidados da ULS em parceria com a Universidade Politécnica de Viseu, dirigido às pessoas residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), poulação particularmente vulnerável pela elevada prevalência de fragilidade, multimorbilidade, dependência funcional e polimedicação.

O diagnóstico local identificou dificuldades no acesso atempado a apoio clínico, resposta à doença aguda, controlo da doença crónica e prevenção de agudizações, conhecimento dos circuitos disponíveis e decisão sobre referenciação hospitalar. Com o projeto Cuidar+ERPI, a ULS pretende criar em três intituições um projeto piloto com um percuso assistencial integrado ERPI - Cuidados de Saúde Primários - Cuidados Hospitalares, melhorando os circuitos que hoje existem.

As bolsas Mais Valor em Saúde pretendem apoiar a concretização de projetos nos hospitais do SNS que visem introduzir alterações para melhorar os resultados clínicos, a satisfação dos doentes e a afetação de recursos. Este ano foram submetidas 27 candidaturas, de 20 instituições.

Com a atribuição destas quatro bolsas, o Programa Mais Valor em Saúde, promovido pela Gilead Sciences, em parceria com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), a Exigo e a Vision for Value, já apoiou desde o seu lançamento (2021) 20 projetos de instituições do SNS, num total de um milhão de euros atribuídos em horas de consultoria especializada.

O programa conta ainda com o apoio institucional da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Farmacêuticos e da Ordem dos Enfermeiros.