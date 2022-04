Bombardeamentos na cidade ucraniana Gostomel destruíram maior avião do mundo

Os bombardeamentos russos destruíram o maior avião do mundo. A notícia já tinha sido avançada, mas agora chegam as imagens da destruição. O Antonov 225 estava estacionado no Aeroporto de Gostomel, perto de Kiev, local atacado e ocupado pelas tropas russas, mas recuperado pelas forças ucranianas.