Bombeira ferida com gravidade no combate a fogo em Resende

O alerta para o fogo que deflagrou na localidade de Barrô, concelho de Resende, foi dado pelas 20:36 de hoje.



O oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Paulo Santos, referiu à Lusa que na sequência da queda de uma árvore de grande porte, uma bombeira da corporação de Resende foi atingida, ficando ferida com gravidade.



Pelas 23:30, o incêndio que lavrava em zona de mato mobilizava 126 operacionais, apoiados por 36 viaturas.