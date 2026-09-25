País
Bombeira ferida com gravidade no combate a fogo em Resende
Uma bombeira ficou ferida com gravidade durante o combate a um incêndio que deflagrou esta noite no concelho de Resende, distrito de Viseu, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.
O alerta para o fogo que deflagrou na localidade de Barrô, concelho de Resende, foi dado pelas 20:36 de hoje.
O oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Paulo Santos, referiu à Lusa que na sequência da queda de uma árvore de grande porte, uma bombeira da corporação de Resende foi atingida, ficando ferida com gravidade.
Pelas 23:30, o incêndio que lavrava em zona de mato mobilizava 126 operacionais, apoiados por 36 viaturas.
O oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Paulo Santos, referiu à Lusa que na sequência da queda de uma árvore de grande porte, uma bombeira da corporação de Resende foi atingida, ficando ferida com gravidade.
Pelas 23:30, o incêndio que lavrava em zona de mato mobilizava 126 operacionais, apoiados por 36 viaturas.