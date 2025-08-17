Bombeiro da Covilhã morre em acidente de viação

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indica que o acidente ocorreu pelas 19h10 e que há ainda "quatro bombeiros feridos, que estão a ser resgatados/assistidos pelas equipas de emergência no local".

O incêndio para o qual a equipa se dirigia deflagrou na localidade de Quinta do Campo.

Este é o primeiro bombeiro a morrer desde começaram os incêndios, há três semanas.

Segundo o Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela da Proteção Civil, o acidente aconteceu na aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, ao qual pertence também o município do Fundão.

Para o local, indicou o comando, foram mobilizados 26 operacionais, apoiados por nove veículos e um meio aéreo, incluindo meios dos Bombeiros Voluntários da Covilhã e do Fundão, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Nunca será demais sublinhar o empenho, o altruísmo e o profissionalismo com que, diariamente, milhares de bombeiros em todo o país se dedicam, com coragem e entrega, à defesa das populações e da floresta contra incêndios", sublinha a ANEPC no comunicado, apresentando condolências à família da vítima mortal e desejando rápidas melhoras aos operacionais feridos.

O presidente da República também já enviou as suas condolências à família do bombeiro.

Esta é a segunda morte registada este ano nos incêndios rurais. Na sexta-feira, um ex-autarca de Vila Franca do Deão, no concelho da Guarda (e candidato nas autárquicas deste ano à presidência da freguesia), morreu no combate às chamas, aos 43 anos.

(com Lusa)