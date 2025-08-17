Bombeiro da Covilhã morre em acidente de viação
Um bombeiro do Corpo de Bombeiros da Covilhã morreu este domingo num acidente de viação quando se deslocava para um incêndio rural que deflagrou no concelho do Fundão.
Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indica que o acidente ocorreu pelas 19h10 e que há ainda "quatro bombeiros feridos, que estão a ser resgatados/assistidos pelas equipas de emergência no local".
O incêndio para o qual a equipa se dirigia deflagrou na localidade de Quinta do Campo.
Este é o primeiro bombeiro a morrer desde começaram os incêndios, há três semanas.
Segundo o Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela da Proteção Civil, o acidente aconteceu na aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, ao qual pertence também o município do Fundão.
Para o local, indicou o comando, foram mobilizados 26 operacionais, apoiados por nove veículos e um meio aéreo, incluindo meios dos Bombeiros Voluntários da Covilhã e do Fundão, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
"Nunca será demais sublinhar o empenho, o altruísmo e o profissionalismo com que, diariamente, milhares de bombeiros em todo o país se dedicam, com coragem e entrega, à defesa das populações e da floresta contra incêndios", sublinha a ANEPC no comunicado, apresentando condolências à família da vítima mortal e desejando rápidas melhoras aos operacionais feridos.
O presidente da República também já enviou as suas condolências à família do bombeiro.
Esta é a segunda morte registada este ano nos incêndios rurais. Na sexta-feira, um ex-autarca de Vila Franca do Deão, no concelho da Guarda (e candidato nas autárquicas deste ano à presidência da freguesia), morreu no combate às chamas, aos 43 anos.
(com Lusa)