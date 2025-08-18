Bombeiro ferido com gravidade na Covilhã encontra-se estabilizado
O bombeiro da corporação da Covilhã que no domingo ficou ferido com gravidade num acidente de viação quando ia a caminho de um incêndio rural encontra-se estabilizado, informou fonte da Unidade de Saúde Local (ULS) de Coimbra.
"O doente em questão foi operado no domingo [nos Hospitais da Universidade de Coimbra] e está estabilizado", revelou a fonte.
Um bombeiro morreu e outro ficou ferido com gravidade, na sequência de um acidente de viação, com uma viatura operacional, na qual seguiam para um incêndio rural.
O acidente ocorreu na aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.
