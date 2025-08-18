Bombeiro ferido com gravidade na Covilhã encontra-se estabilizado

"O doente em questão foi operado no domingo [nos Hospitais da Universidade de Coimbra] e está estabilizado", revelou a fonte.

Um bombeiro morreu e outro ficou ferido com gravidade, na sequência de um acidente de viação, com uma viatura operacional, na qual seguiam para um incêndio rural.

O acidente ocorreu na aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.