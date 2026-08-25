Bombeiro ferido com gravidade no incêndio em Arouca transferido para o Hospital de Gaia

Bombeiro ferido com gravidade no incêndio em Arouca transferido para o Hospital de Gaia

Vai ser transferido para o Hospital de Gaia o bombeiro que ficou na situação mais grave num acidente a caminho do incêndio em Arouca, a semana passada.

RTP /
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Estava internado no Hospital São Sebastião, tal como as outras vítimas do despiste.

Este bombeiro mantém prognóstico reservado e tem de ser submetido a nova cirurgia cardiotorácica num hospital com esta especialidade.

Já foi submetido a duas cirurgias.

Este bombeiro de 54 anos é, entre os quatro feridos, quem inspira mais cuidados.

Um outro já teve alta, os restantes dois estão nas enfermarias de Cirurgia e de Ortopedia.

O incêndio de Arouca consumiu mais de 1.300 hectares de floresta e mato.

A caminho do combate à chamas, a viatura em que seguiam os bombeiros caiu numa ravina com 150 metros de profundidade.
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