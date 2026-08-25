Bombeiro ferido com gravidade no incêndio em Arouca transferido para o Hospital de Gaia

Estava internado no Hospital São Sebastião, tal como as outras vítimas do despiste.



Este bombeiro mantém prognóstico reservado e tem de ser submetido a nova cirurgia cardiotorácica num hospital com esta especialidade.



Já foi submetido a duas cirurgias.



Este bombeiro de 54 anos é, entre os quatro feridos, quem inspira mais cuidados.



Um outro já teve alta, os restantes dois estão nas enfermarias de Cirurgia e de Ortopedia.



O incêndio de Arouca consumiu mais de 1.300 hectares de floresta e mato.



A caminho do combate à chamas, a viatura em que seguiam os bombeiros caiu numa ravina com 150 metros de profundidade.