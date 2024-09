Bombeiro ferido e casas atingidas pelo fogo em Águeda

"Temos casas atingidas e um bombeiro ferido, da corporação de Águeda, e neste momento [15:20] são zonas críticas com fogos ativos Macinhata, Soutelo e Serém", disse à Lusa Jorge Almeida.

"Desde manhã que o incêndio vindo de Sever do Vouga atingiu o concelho de Águeda", disse, acrescentado ter sido necessário retirar pessoas em Jafafe, Macinhata, Serém, Cavada Nova e Sernada.

De acordo com o autarca, há casas consumidas pelo fogo, não só edifícios devolutos, mas também algumas habitações permanentes na Freguesia de Macinhata do Vouga, em Serém, Cavada Nova, Sernada e Jafafe.

O presidente da Câmara de Águeda mostrou-se apreensivo quanto às próximas horas.

"Já se percebeu que isto não se vai resolver rapidamente e é previsível que ao fim do dia volte a intensificar-se o vento", disse.

Às 15:50, Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, contava com dois fogos ativos, mobilizando no total 321 bombeiros, apoiados por 102 veículos e três meios aéreos, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.