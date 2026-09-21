Bombeiro ferido em combate a incêndio na Trofa, escola e casas evacuadas
O alerta para este incêndio em São Mamede do Coronado foi dado pelas 15h04. Estão neste momento no terreno 98 operacionais, apoiados por 28 viaturas e duas aeronaves.
Um bombeiro sofreram ferimentos ligeiros no combate ao incêndio que deflagrou esta segunda-feira na Trofa, confirmou a RTP.
O fogo obrigou a evacuar uma escola, levando à retirada de dezenas de alunos, professores e funcionários, devido à proximidade das chamas.
O autarca da Trofa, Sérgio Araújo, garante que o incêndio "está controlado" e que, neste momento, não há populações em perigo.
Também vários moradores foram obrigados a sair de casa.
A esta hora, no local estão 98 operacionais, apoiados por 28 viaturas e duas aeronaves.
O alerta foi dado às 15h04.