Bombeiro ferido em combate a incêndio na Trofa, escola e casas evacuadas





Um bombeiro sofreram ferimentos ligeiros no combate ao incêndio que deflagrou esta segunda-feira na Trofa, confirmou a RTP.

O fogo obrigou a evacuar uma escola, levando à retirada de dezenas de alunos, professores e funcionários, devido à proximidade das chamas.

O autarca da Trofa, Sérgio Araújo, garante que o incêndio "está controlado" e que, neste momento, não há populações em perigo.

Também vários moradores foram obrigados a sair de casa.

A esta hora, no local estão 98 operacionais, apoiados por 28 viaturas e duas aeronaves.

O alerta foi dado às 15h04.