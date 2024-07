Bombeiro ferido em explosão em Porto de Mós transportado para Coimbra, PJ investiga acidente

"O bombeiro ferido ligeiro foi assistido no Centro de Saúde de Porto de Mós e já está em casa. O bombeiro que ficou gravemente ferido foi transportado para [uma unidade hospitalar de] Coimbra", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, Elísio Pereira.

Segundo Elísio Pereira, que também se estava a dirigir para Coimbra, o bombeiro apresentava pelo menos queimaduras na cara.

O responsável da corporação do distrito de Leiria adiantou que "várias botijas de gás rebentaram" e explicou que "o incêndio que existia na altura do rebentamento afetou alguns `stands` de expositores, incluindo um de veículos motorizados, e tasquinhas".

"As botijas estavam a ser utilizadas nas tasquinhas", afirmou Elísio Pereira.

Fonte do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária acrescentou à Lusa que está a investigar as causas do acidente.

Dois bombeiros ficaram hoje feridos, um deles com gravidade, na sequência de um incêndio que evoluiu para a explosão de uma botija de gás, no concelho de Porto de Mós, informou fonte do Comando sub-regional de Leiria.

De acordo com a mesma fonte, às 14:39 foi dado o alerta para um incêndio numa das tasquinhas das Festas de São Pedro, que decorrem até domingo.

"O incêndio numa das tascas evoluiu para o rebentamento de uma botija de gás, causando dois feridos: um grave e um ligeiro. Os feridos são bombeiros da corporação de Porto de Mós", indicou.