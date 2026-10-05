Bombeiro morre durante formação em Paredes

O bombeiro foi assistido no local, mas não resistiu aos ferimentos.



O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, durante uma formação que estava a decorrer no quartel dos Bombeiros de Baltar.



O bombeiro fazia parte da Corporação de Rebordosa.



As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela GNR.



O ministro da Administração Interna já manifestou pesar por esta morte e apresentou condolências à família da vítima.