Bombeiro morre durante formação em Paredes

Bombeiro morre durante formação em Paredes

Um bombeiro morreu atropelado por um autotanque durante uma formação em Paredes. A vítima, de 25 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória após o acidente.

RTP /
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O bombeiro foi assistido no local, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, durante uma formação que estava a decorrer no quartel dos Bombeiros de Baltar.

O bombeiro fazia parte da Corporação de Rebordosa.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela GNR.

O ministro da Administração Interna já manifestou pesar por esta morte e apresentou condolências à família da vítima.
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