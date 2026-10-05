País
Bombeiro morre durante formação em Paredes
Um bombeiro morreu atropelado por um autotanque durante uma formação em Paredes. A vítima, de 25 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória após o acidente.
O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, durante uma formação que estava a decorrer no quartel dos Bombeiros de Baltar.
O bombeiro fazia parte da Corporação de Rebordosa.
As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela GNR.
O ministro da Administração Interna já manifestou pesar por esta morte e apresentou condolências à família da vítima.