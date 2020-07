Bombeiro morreu em Leiria durante rescaldo

Foi com profunda consternação que tomei conhecimento do falecimento de Filipe Pedrosa, bombeiro voluntário da corporação de Leiria, vítima de doença súbita, que cumpria a sua missão nas operações de rescaldo e vigilância de um incêndio em Arrabal, Leiria. — António Costa (@antoniocostapm) July 18, 2020

Tinha 34 anos e fazia parte de um grupo de 23 operacionais que estavam no local.Antonio Costa reagiu no Twitter a esta morte. O primeiro-ministro escreveu que foi com profunda consternação que tomou conhecimento do falecimento do bombeiro voluntário Filipe Pedrosa.Fala de uma fatalidade que entristece. E enviou sentimentos à família, amigos e à corporação dos bombeiros voluntários de Leiria.