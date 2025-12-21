Bombeiro que agrediu mulher na Madeira sai em liberdade após perdão da vítima

Saiu em liberdade o homem de 35 anos que em agosto foi filmado a agredir a mulher na presença do filho em Machico, na Madeira. A informação foi avançada este domingo pelo Diário de Notícias da Madeira.

Telejornal | 26 de agosto de 2025





O arguido, de 35 anos estava sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica desde 15 de outubro, mas antes, desde 28 de agosto, tinha estado em prisão preventiva, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.





c/ Lusa

Segundo oNo decorrer do processo, a mulher indicou que “foi um ato isolado” e que "só não estão juntos enquanto casal por força da medida de coação de proibição de contactos imposta".De acordo com a acusação, na madrugada de 24 de agosto de 2025, o arguido dirigiu-se a uma habitação em Água de Pena, freguesia do município de Machico, na zona leste a ilha, onde as vítimas se encontravam a residir, e "agrediu violentamente a mulher na presença do filho, o qual não só pediu repetidamente ao pai para cessar a conduta como chegou a colocar-se entre este e a mãe para a proteger".