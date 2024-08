Bombeiros combatem incêndio em parque de estacionamento no Prior Velho

Foto: RTP

O fogo terá começado num veículo elétrico e propagou-se às viaturas que ali estavam estacionadas.



As chamas alastraram com grande violência e sucedem-se as explosões.



O alerta foi dado pelas 18h00 e no local estão cerca de 60 bombeiros e 21 viaturas de socorro. Os bombeiros tentam evitar que as chamas alastrem ao armazém próximo ao parque de estacionamento.



A nuvem de fumo negra é visível a vários quilómetros de distância.