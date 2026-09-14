País
Bombeiros combatem incêndio em Proença-A-Nova
Quatro centenas de bombeiros combatem o incêndio. Um vento forte está a dificultar o trabalho no terreno.
Foto: António Antunes - RTP
"O incêndio lavra com grande intensidade numa zona de povoamento florestal", disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.
A mesma fonte adiantou que o fogo deflagrou cerca das 16:05, num povoamento florestal, próximo de Alvito da Beira, concelho de Proença-a-Nova e não há habitações em risco.
Por volta das 19:00, estavam nove meios aéreos no local.
O objetivo é salvaguardar as casas. O alerta do incêndio de Proença a Nova foi dado pelas quatro da tarde.
c/ Lusa