Bombeiros combatem sucessivas reativações em Vila Nova de Poiares

A repórter da RTP, Fátima Pinto, que tem estado a acompanhar o avanço das chamas, afirma que estas andam ao sabor do vento e tanto sossegam com o vento como lavram com muita intensidade.



O incêndio aproximou-se de algumas povoações mas não chegou a ser necessário evacuar aldeias. Foram retiradas algumas pessoas, por precaução devido ao fumo negro e denso.



Ao longo da tarde, centenas de bombeiros e meios aéreos evitaram que as chamas destruíssem uma casa em Covelos, perto de Vila Nova de Poiares.



Um veterano dos bombeiros de Vila Nova de Poiares sublinha que a população está apostos para ajudar os soldados da paz.