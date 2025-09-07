Bombeiros conseguem dominar fogo em Seia com ajuda da chuva

Um porta-voz do comando sub-regional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) confirmou que o fogo foi declarado como dominado por volta das 05:00.

A mesma fonte sublinhou que o incêndio foi dominado "graças ao trabalho dos bombeiros, dos operacionais no terreno", mas admitiu que a chegada da chuva ajudou no combate às chamas.

Por volta das 23:00 de sábado, o mesmo comando sub-regional já tinha dito à Lusa que o combate ao incêndio estava "a decorrer favoravelmente" porque "os meios que estão a trabalhar estão a conseguir travar as frentes de incêndio que existem".

O operacional frisou que a meteorologia também estava a ajudar, com a diminuição da intensidade do vento e o aumento da humidade relativa.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Seia, Luciano Ribeiro, referiu que a ativação do plano municipal de emergência de proteção civil, que está previsto vigorar até às 23:59 de segunda-feira, permitiu que houvesse mais meios, públicos e privados, ao serviço das populações.

"A ideia é podermos manter-nos vigilantes de forma ativa e poder ter os meios que compete ao município disponibilizar, tê-los à disposição quer do comando, quer das populações", referiu o autarca.

Sobre eventuais prejuízos, Luciano Ribeiro adiantou que a autarquia já está a fazer um levantamento, depois de o incêndio ter percorrido várias localidades e zonas industriais e ter destruído "uma casa devoluta, que já não estava em condições de habitabilidade", e alguns anexos agrícolas.

O autarca de Seia salientou ainda que o incêndio foi sendo combatido com "os meios que foram chegando" e com a iniciativa das populações.

"Foi muito intenso durante a tarde, foi mesmo caótico", descreveu, fazendo referência a "vento forte, com fortes rajadas, muitas vezes sem uma orientação precisa".

Segundo a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 05:15 de hoje havia 565 operacionais no combate às chamadas, apoiados por 176 meios terrestres.