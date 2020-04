Bombeiros da Guarda pedem que seja seguido exemplo de autarquia de Manteigas sobre testes

"Gostaríamos de ver replicado o exemplo de Manteigas em todas as 23 associações, sabendo que a Câmara Municipal da Guarda também o quer fazer", disse hoje à agência Lusa Paulo Amaral, que também é o presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mêda.

O município de Manteigas anunciou, no dia 03 de abril, numa publicação na sua página oficial do Facebook, que contratou um laboratório "para rastrear todos os trabalhadores dos Lares, do Centro de Saúde e bombeiros da área do município", medida que foi hoje elogiada pelo presidente da direção da FBDG.

O caso de Manteigas "pode ser um bom exemplo a seguir com determinação" em todo o distrito, disse Paulo Amaral, alegando que "tudo o que seja proteção é bom".

O presidente da FBDG disse ainda à Lusa que nas 23 corporações de bombeiros do distrito são conhecidos casos de "dois ou três" bombeiros infetados com covid-19 e "uma dezena" de suspeitos, sem especificar em que localidades ocorrem as situações.

Segundo o responsável, os equipamentos de proteção individual para responder às solicitações da covid-19 distribuídos pelo Governo têm sido insuficientes e algumas associações humanitárias da região estão a "suportar aquilo que é o peso do Estado".

"Muitas das associações por si, as próprias direções, suportam essas despesas. E eu sei que algumas associações têm algumas dificuldades e que essas dificuldades são gerais. Acresce que alguns municípios vão oferecendo aos bombeiros algumas máscaras e algum pequeno equipamento de proteção individual", relatou.

Paulo Amaral referiu ainda o caso de associações humanitárias como a da Mêda, a que preside, onde a direção, nas dificuldades, vai "comprando e resolvendo o problema" da falta de equipamento de proteção individual.

A maioria das Câmaras Municipais da região decidiu pagar mais cedo os apoios às associações e a FBDG pediu à Unidade Local de Saúde da Guarda que fizesse a antecipação dos prazos dos pagamentos, rematou.

Portugal regista 599 mortos associados à covid-19 em 18.091 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 32 mortos (+5,6%) e mais 643 casos de infeção (+3,7%).

Das pessoas infetadas, 1.200 estão hospitalizadas, das quais 208 em unidades de cuidados intensivos, e 383 foram dadas como curadas.

Portugal está em estado de emergência desde 19 de março, que deverá ser renovado esta semana por um novo período de 15 dias.