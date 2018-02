Bombeiros de Castelo Branco manifestam apoio a comandante constituído arguido

Lusa01 Fev, 2018, 11:14 | País

No dia 12 de Dezembro de 2017, Augusto Arnaut foi constituído arguido, depois de ter sido ouvido pelo Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria.

"Trata-se de uma situação nunca antes vista, Um bombeiro voluntário que diariamente abdica da sua vida pessoal, familiar e profissional para se dedicar aos outros, substituindo-se ao Estado português que deveria ser o garante da segurança de pessoas e bens, ver-se agora confrontado com o facto de ter sido constituído arguido", lê-se na moção a que a agência Lusa teve acesso.

Os bombeiros do distrito de Castelo Branco decidiram ainda disponibilizar os meios da Federação ao comandante Augusto Arnaut "para o que for necessário".

Adiantam ainda que vão estar presentes nas audiências públicas que vão decorrer nos tribunais com comitivas de elementos de comando dos corpos de bombeiros do distrito de Castelo Branco "como sinal de solidariedade" para com o comandante dos Bombeiros de Pedrógão Grande.

"O comandante Arnaut demonstrou ao longo de 32 anos de voluntariado, 16 dos quais com responsabilidades de comando, a sua competência, já demonstrada nos diferentes teatros de operações, e só um ano atípico como foi o de 2017 levou a que não tivesse sido humanamente possível combater com o êxito desejável um incêndio florestal de tão grandes dimensões e complexidade", lê-se no documento.

A Federação de Bombeiros do distrito de Castelo Branco reitera a sua solidariedade e apoio a Augusto Arnaut, naquilo que consideram ser a "defesa intransigente, mas responsável dos bombeiros portugueses".

O documento foi entregue, em mão, ao próprio comandante dos Bombeiros de Pedrógão Grande.

Vai ainda seguir para o Presidente da República, Liga dos Bombeiros Portugueses, ministro da Administração Interna, secretário de Estado da Proteção Civil, presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, aos Comandantes Distritais de Operações de Socorro (CODIS) de Leiria e de Castelo Branco e à Federação dos Bombeiros do distrito de Leiria.