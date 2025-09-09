Bombeiros defendem simulacros obrigatórios nos transportes públicos

A reunião com Carlos Moedas foi pedida pela ANBP antes do que aconteceu no elevador da Glória, na passada quarta-feira, em Lisboa, mas o mortal acidente acabou por dominar a agenda, com os bombeiros a colocarem a tónica na prevenção.

Os bombeiros devem ter "contacto direto" com "tudo o que gravita" nas cidades, no sentido de se realizarem simulacros, em conjunto com os técnicos e as empresas que supervisionam os equipamentos.

"Havendo esses exercícios, simulacros, visitas, trabalho com os bombeiros, a probabilidade de haver uma situação desta natureza será bem menor", porque bombeiros, técnicos e empresas "obrigam-se a fazer um relatório, que vai ser estudado, vai ser analisado", realçou Fernando Curto, presidente da ANBP.

"Devia ser obrigatório que isso acontecesse", vincou, relatando que Carlos Moedas "concordou, achou que é legítimo" adotar esse procedimento no futuro.

"A segurança da cidade de Lisboa e do país tem de ser a primeira obrigação dos governantes", assinalou o bombeiro.

O presidente da autarquia de Lisboa, o social-democrata Carlos Moedas, não prestou declarações no final do encontro.

O acidente ocorrido na passada quarta-feira com o elevador da Glória provocou 16 mortos e vários feridos com gravidade.