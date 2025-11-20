Bombeiros e GNR em operação de resgate de quatro pessoas no Gerês

O alerta foi dado pelas 17:30 para a zona de Cabril, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real.

O comandante dos bombeiros de Salto, Hernâni Carvalho, referiu que o grupo estava a fazer um trilho no Parque Nacional da Peneda Gerês e que, com a caída da noite, "desorientou-se, o que levou ao pedido de ajuda".

O responsável disse que os quatro estrangeiros foram localizados através da aeronave não tripulada (drone) dos bombeiros pelas 18:40, iniciando-se então o percurso apeado pela serra para os resgatar.

Para esta operação, os bombeiros acionaram a equipa que opera o drone, ainda uma equipa de resgate com cinco elementos que estão a fazer a incursão apeada pela serra, uma ambulância todo terreno com dois elementos e um elemento de comando.

A GNR mobilizou militares do Grupo de Montanha do Gerês da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro.