Bombeiros e sapadores feridos em incêndio no distrito de Santarém

03 Jul, 2017

Os sapadores florestais participavam nas operações de combate a um incêndio que, a meio da tarde desta segunda-feira, mobilizava 186 bombeiros, apoiados por 56 viaturas e dois meios aéreos.O incêndio deflagrou pelas 12h01 na zona de Crucifixo, freguesia do Tramagal. Pouco depois das 16h00 estava já em vias de resolução.



Três bombeiros e três dos sapadores tiveram ferimentos ligeiros.



Outros dois sapadores florestais sofreram queimaduras graves e foram transportados para Lisboa, segundo explicou à reportagem da RTP no local a presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque.



Os sapadores feridos trabalham para a AFOCELCA, “um agrupamento complementar de empresas do grupo The Navigator Company e do grupo ALTRI”, segundo a discrição disponível no respetivoTrata-se, ainda de acordo com o portal da AFOCELCA , de “uma estutura profissional” que “tem por missão apoiar o combate aos incêndios florestais nas propriedades das empresas agrupadas, em estreita coordenação e colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil”.A AFOCELCA foi criada em 2002, congregando então os esforços da Aliança Florestal (Grupo Portucel-Soporcel), Celbi (Stora-Enso) e Silvicaima (Caima).