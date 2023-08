Bombeiros em "trabalhos de consolidação e rescaldo" do incêndio de Odemira

Os trabalhos vão contar com “máquinas de rasto, ferramentas manuais e de linha de água”, com o objetivo de “consolidar de forma mais sustentada dos dois pontos críticos”, explicou o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo.

As chamas começaram no concelho alentejano de Odemira e alastraram aos municípios de Monchique e Aljezur (Faro).



Além dos cerca de mil operacionais que estão no cenário de operações, estão também disponíveis “duas parelhas de aviões e um helicóptero de combate”.“A estratégia dos meios aéreos passará essencialmente por vigilância, para que possam atuar em caso de necessidade nalgum ponto mais quente”.“Os municípios estão a constituir equipas multidisciplinares para fazer o levantamento das diversas áreas. Para depois se poder chegar a um número aproximado dos prejuízos”, rematou o comandante regional de Emergência e Proteção civil do Alentejo.A Polícia Judiciária está a investigar o incêndio de Odemira. Suspeita que tenha começado num parque de merendas. As autoridades pretendem apurar se as chamas tiveram origem em comportamentos negligentes ou num ato propositado.