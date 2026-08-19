País
Bombeiros. Fogo de Santo Tirso foi dominado
O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Rebordões, no concelho de Santo Tirso, encontra-se dominado desde as 18:40, disse hoje à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia.
Num balanço feito à Lusa pelas 19:00, o comandante Cristiano Moreira explicou que o incêndio já se encontrava dominado "há cerca de 20 minutos", estando apenas ativa uma frente, mas já com "pouca intensidade".
De acordo com o `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 19:00 estavam no combate às chamas 211 operacionais, apoiados por 66 meios terrestres e dois meios aéreos.
Tópicos