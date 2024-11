O INEM reserva cerca de três milhões de euros do seu orçamento para pagar às equipas de bombeiros que vão prestar serviço no Dispositivo Especial de Emergência Pré-Hospitalar. Este montante foi revelado à RTP pelo Ministério da Saúde. Os bombeiros passam assim a reforçar o trabalho do INEM com 100 ambulâncias entre dezembro e fevereiro, época mais perigosa das infeções respiratórias.