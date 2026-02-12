Em direto
Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo, Coimbra

Meios dos bombeiros de Brasfemes e Tábua estão hoje, por volta das 17:45, a proceder ao resgate de uma família de quatro pessoas proprietárias de um viveiro inundado pela água junto à EN111 em São João do Campo, Coimbra.

Àquela hora já tinham sido retiradas duas mulheres com recurso a uma embarcação dos bombeiros de Tábua, distrito de Coimbra, e estava em curso a retirada de dois homens, pai e filho.

O comandante dos bombeiros voluntários de Brasfemes, Horácio Ferreira, disse à agência Lusa que na manhã de hoje a corporação fez chegar ao armazém daquele viveiro de árvores (localizada a cerca de 500 metros da EN 111, nos campos agrícolas na margem direita do rio Mondego) uma mota bomba para ajudar a retirar a água acumulada nas instalações.

Nessa altura, a família recusou-se a sair do local.

Ao longo do dia, com a subida do nível da água, a moto bomba deixou de conseguir retirar água e as quatro pessoas tiveram de abandonar as instalações.

A agência Lusa constatou que os bombeiros estavam a retirar a moto bomba com recurso a uma jangada feita com bidões e que os "dois homens vão sair a seguir".

"Ficaram a pôr alguns bens em zonas mais altas", disse o comandante.

No local, estão 10 bombeiros, apoiados por cinco viaturas e uma embarcação, e dois elementos da GNR.

