Bombeiros Sapadores avançam com greve em Lisboa

Durante a paralisação, que só termina quando o presidente da Câmara reunir com o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais, ficam apenas garantidos os serviços mínimos.



Em comunicado, o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) emitiu “um pré-aviso de greve dos Bombeiros Sapadores do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSBL)” – decisão que “resulta de um conjunto de problemas persistentes que têm vindo a afetar as condições de trabalho e o funcionamento do RSBL”.



Entre as reivindicações destaca-se a “desorganização interna e do Comando Operacional”, incluindo a constante deslocação entre batalhões e companhias; a “falta de um quadro orgânico” estruturado e que responda às necessidades dos vários serviços; a “escassez de efetivos e viaturas sem guarnição” ou equipamento específico; a falta de equipamento de proteção individual e de condições de habitabilidade adequadas, que comprometem o bem-estar dos trabalhadores; o atraso nos concursos de promoção ou nos pagamentos dos serviços prestados.



Segundo o sindicato, todas as situações e reivindicações já foram expostas ao regimento, que assegurou que seriam resolvidas.



“Face ao arrastar das situações e da ausência de medidas concretas”, o sindicato decidiu avançar com o pré-aviso de greve, “renovável automaticamente todos os meses”, até que Carlos Moedas reúna com a entidade sindical “a fim de solucionar estes problemas”. “Estas e outras situações são insustentáveis para o bom funcionamento do Regimento”, lê-se ainda no comunicado.



“Só uma má gestão interna e uma profunda desorganização podem justificar o atraso na aquisição de fardas, de EPI, casacos, fatos de chuva e na criação de condições de habitabilidade em todos os quartéis para todos os Bombeiros e não apenas em alguns quartéis que sofreram obras, enquanto outros permanecem em condições precárias”.



O sindicato garante que, durante o período da greve que começa a 17 de novembro, “serão garantidos os serviços mínimos para assegurar o socorro à população de Lisboa”, sublinhando que só “serão efetivamente efetuados os serviços de socorro com os veículos que efetivamente têm guarnição”.