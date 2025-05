Bombeiros tentam resgatar duas pessoas soterradas em queda de muro em Albufeira

Segundo o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, as vítimas "estão conscientes e têm sinais de vida", estando os bombeiros a "tentar chegar às mesmas" para as retirar.

O alerta foi dado às 15:13 e às 16:15 mantinha-se no local um dispositivo de 21 operacionais, apoiados por oito veículos e um helicóptero.