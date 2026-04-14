Bor`a Pé - Câmara de Mafra dá os primeiros passos com projeto para levar crianças à escola

Inspirado no conceito internacional de PediBus, o modelo organiza o trajeto casa–escola como um “autocarro a pé”, com paragens e horários definidos, garantindo segurança, regularidade e acompanhamento das crianças permanente.





Ouvido pela rádio pública após ter acompanhado um dos percursos, o Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hugo Moreira Luís diz que houve "uma adesão fantástica, porque as crianças estavam nas paragens à hora prevista desde o primeiro metro, desde o primeiro quilómetro tudo organizado, tudo em segurança, nesta caminhada em direção às escolas".









Para além de promover hábitos de vida saudáveis desde a infância, o Bor’a Pé quer contribuir para reduzir o trânsito e a poluição do ar. A iniciativa permite às crianças desenvolver uma relação mais próxima com o espaço público, reforçando a sua autonomia, o sentido de responsabilidade e a ligação à comunidade.

E se o caminho para a escola pudesse ensinar tanto quanto a sala de aula?

O projeto envolve mais de 30 alunos, distribuídos por dois percursos em Mafra, realizados três vezes por semana, no período da manhã. Na fase piloto do projeto que vai decorrer até ao final de junho, estão abrangidas as seguintes escolas: Escola Básica Hélia Correia, Escola Básica de Mafra, Escola Secundária José Saramago e Colégio Art&Manha.

O projeto envolve mais de 30 alunos, distribuídos por dois percursos em Mafra, realizados três vezes por semana, no período da manhã. Na fase piloto do projeto que vai decorrer até ao final de junho, estão abrangidas as seguintes escolas: Escola Básica Hélia Correia, Escola Básica de Mafra, Escola Secundária José Saramago e Colégio Art&Manha.

O Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hugo Moreira Luís ouvido pela rádio pública já anunciou que a autarquia quer estender este projeto piloto para o próximo ano letivo a mais escolas e a mais crianças.





Desenvolvido em parceria com a Unidade de Saúde Pública de Mafra e a Guarda Nacional Republicana, o “Bor’a Pé” assume-se como uma resposta integrada que alia promoção da saúde — ao incentivar a atividade física regular — a objetivos de sustentabilidade, contribuindo para a redução do tráfego automóvel nas imediações das escolas.