Bordados de Glória do Ribatejo

Foto: Paula Véran / Antena 1

Os bordados da Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, foram inscritos como Património Cultural Imaterial Nacional. A candidatura foi entregue pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, e contou com o apoio e preparação da Universidade de Évora e do Grupo do Rancho Folclórico de Gloria do Ribatejo. Uma arte popular que era transmitida oralmente de mães para filhas. As mulheres da freguesia de Glória do Ribatejo procuravam, com estes bordados de ponto cruz, embelezar as peças que costuravam à mão, desde roupas a toalhas, passando pelos típicos lenços dos namorados. Fomos até Gloria do Ribatejo ouvir quem faz das linhas e panos autênticas obras de arte.