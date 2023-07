O artista plástico Bordalo II estendeu uma passadeira que qualificou de "Passadeira da Vergonha" (Walk of Shame) no altar-palco da Jornada Mundial da Juventude do Parque das Nações. O artista disse à RTP que não faltou ao respeito ao Vaticano ou aos crentes, quis apenas chamar a atenção para o investimento de muitos milhões no evento.