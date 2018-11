BPN custou ao erário público 4 mil milhões de euros

Considerando que os cortes de salários decretados por José Sócrates em 2011 permitiram uma poupança de 800 milhões de euros por ano, isto significa que foram precisos pelo menos quatro anos de cortes de salários só para pagar o buraco do BPN.



Num primeiro julgamento no ano passado, Oliveira Costa, presidente do BPN, foi condenado a 14 anos de prisão. Com os recursos, ainda não cumpriu essa pena.