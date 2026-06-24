Bragança, Guarda e Vila Real hoje sob aviso amarelo devido ao tempo quente

Num comunicado, o IPMA disse que o aviso estará em vigor nos três distritos do norte de Portugal continental, pelo menos até às 18:00 de hoje, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA tinha alertado já na sexta-feira que as temperaturas iriam subir em Portugal continental.

O instituto explica que o calor se deve à influência de uma crista anticiclónica sobre a Península Ibérica e uma depressão a oeste do continente, que resultará na chegada de uma massa de ar quente vinda do norte de África.

No continente, as temperaturas máximas devem oscilar entre os 22ºC na faixa costeira ocidental e os 35ºC no interior.