Brasil. O último comício de Bolsonaro visto por apoiantes

Pouco depois do fim do último comício de campanha de Jair Bolsonaro, o discurso era digerido num "boteco". Um café que fica em frente ao Centro de Convenções de Santos.

Mesmo contrariando o que indicam todas as sondagens, Jair Bolsonaro disse acreditar vencer já na primeira volta.



O repórter Nuno Amaral, enviado da Antena 1 ao Brasil, encontrou quatro amigos a debater as palavras do presidente recandidato.