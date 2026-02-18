Brisa calcula que obras na A1 estejam concluídas no início de março

A Brisa avança que não há qualquer problema na estrutura do viaduto e defende a reabertura do trânsito no sentido Sul-Norte de forma condicionada. A proposta está em análise pelas autoridades competentes.

, disse Manuel Melo, diretor-executivo da Brisa, aos jornalistas.A reconstrução da laje de transição e do pavimento só foi possível após a reposição do aterro. No terreno, ao longo dos últimos dias, estiveram mais de 70 trabalhadores e técnicos.Segundo a Brisa, no total foram utilizadas “mais de nove mil toneladas de material pétreo para impedir a erosão do aterro e proteger a área afetada, servindo de base aos trabalhos de reconstrução da plataforma, no sentido Norte-Sul da Autoestrada 1, entre os nós de Coimbra Sul e Coimbra Norte”.