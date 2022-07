Bryan Adams atua no festival Marés Vivas

Bryan Adams apresenta o álbum “So Happy It Hurts”, o 15.º da carreira, no qual conta com a participação da mãe, e atua pela primeira vez neste festival.





Os James, com mais de 30 anos de carreira, regressam ao Marés Vivas onde atuaram pela última vez, em 2016.



Hoje, o palco principal do festival conta igualmente com Miguel Araújo, Máximo Park e The K´s.





Para os outros quatro palcos estão previstos nomes como Lhast, Domingues e Dj Odre.





No palco dedicado à comédia, a noite estará a cargo de Inês Coimbra, João Dantas e Mónica Vale de Gato.





Na Roda de Samba, espaço que se estreia este ano, irá atuar a Orquestra Bamba Social.



Ao longo dos três dias, o Marés Vivas recebe mais de 35 bandas e artistas portugueses e estrangeiros.