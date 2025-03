BTL arranca e destaca Alentejo, Ribatejo e Cuba

A 35.ª edição da feira, a maior montra do setor do turismo em Portugal, vai decorrer na Feira Internacional de Lisboa, na capital do país, de 12 (hoje) a 16 março, e a organização pretende ver crescer o número de visitantes profissionais e internacionais.Assim,Este ano, a BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market contará com mais de 1.500 expositores nacionais e internacionais, representando mais de 100 destinos internacionais, mais de 600 eventos. O evento ocupará uma área total de 50.000m².No âmbito do objetivo da BTL em promover destinos,A feira é exclusiva para profissionais nos dias 12 e 13 de março, abrindo ao público dia 14, sexta-feira, pelas 17h00.