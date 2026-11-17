O bullying e o ciberbullying representaram, no ano passado, mais de seis por cento do total de 2900 casos acompanhados pela PSP, e quase cinco por cento dos 1650 acompanhados pela GNR nas escolas portuguesas.



É preciso prevenir e cuidar

As agressões a uma aluna na Escola Básica 2,3 Delfim Santos, em Lisboa, fizeram reacender o debate sobre o bullying em Portugal.Segundo o último relatório do programa Escola Segura, da Polícia de Segurança Pública, houve, no ano letivo de 2025/2026, um aumento de 26 casos no país.Nem um, nem outro são considerados crime, mas estão associados a outros comportamentos tipificados na lei, como as ofensas à integridade física, as injúrias, a ameaça e a coação. Os dados da polícia são reveladores: no último ano letivo, as ofensas à integridade subiram mais de 10 por cento - o maior número dos últimos cinco anos - e as injúrias e ameaças cresceram mais de três por cento.Essa evolução em crescendo é registada, também, pela Organização Mundial de Saúde, num estudo sobre os comportamentos de saúde das crianças em idade escolar. Tânia Gaspar, psicóloga, uma das coordenadoras dessa investigação - que vai ser apresentada a 17 de dezembro - sublinha, precisamente, o crescimento da violência em contexto escolar., sublinhou, esta manhã, em entrevista à jornalista Eduarda Maio, no Ponto Central da Antena 1.O fenómeno é complexo. A diretora do Serviço de Psicologia, Inovação e Conhecimento da Universidade Lusófona Portuguesa lembra que a violência começa muito antes de chegar às escolas.Nós estamos num contexto global que, de alguma maneira, está relacionado com isto no contexto da escola. A escola é um reflexo da sociedade também, não é?", questiona.É tendo esta complexidade como pano de fundo que a psicóloga propõe uma reflexão profunda sobre o que aconteceu na Escola Básica 2,3 Delfim Santos. "O que temos de fazer não é alarmarmo-nos, mas temos de parar. Eu acho que estas situações têm de nos fazer parar e compreender o que é que está a acontecer realmente com os jovens, compreender o que é que levou a cada um destes elementos: a vítima, o agressor e as pessoas envolvidas", afirmou.Para a coordenadora do estudo sobre os comportamentos de saúde das crianças em idade escolar, da OMS, a resposta ao caso da jovem agredida em Lisboa foi adequada, uma vez que foram acionadas todas as entidades com competência na matéria. No entanto, importa, segundo Tânia Gaspar, prevenir que problemas como este voltem a acontecer nos estabelecimentos escolares do país. E para isso são precisos profissionais sensibilizados e preparados.De acordo com a psicóloga, é necessário, também, insistir no cuidado às vítimas dos casos de bullying e de ciberbullying, porque eles podem deixar consequências para a vida. "Acho que as pessoas também não têm noção do impacto que estas situações podem ter na saúde mental das crianças, a médio e longo prazo.Para além de um apoio prolongado às vítimas - e, também, de um acompanhamento aos agressores - Tânia Gaspar diz que é preciso criar, nas escolas, canais claros e transparentes, onde as crianças e os jovens possam recorrer, sem vergonha, se precisarem de ajuda. É um meio, diz a psicóloga, para evitar o crescimento da violência entre alunos nas escolas do país.