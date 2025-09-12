Bullying nas escolas. PSP garante que mensagem de prevenção "está a passar" entre os alunos

Aberto o caminho para a contratação de mais professores

Hugo Guinote, da Divisão de Prevenção Criminal e Proximidade, explicou que a PSP irá novamente explorar os temas “dos direitos da criança, do bullying e cyberbullying, violência no namoro e cuidados na Internet”.Este ano vão também ser introduzidas as temáticas da “prevenção da violência no desporto” e “prevenção de maus-tratos”.Segundo este responsável,No último ano foram registadas 1290, assim como centenas de “injúrias e ameaças”.Já o cyberbullying teve no último ano “números relativamente mais baixos”, nomeadamente quando em comparação com o período pré-covid.indicou Hugo Guinote.O ano letivo começou na quinta-feira, com as escolas a receberem os alunos até segunda-feira. No total são mais de um milhão de estudantes.Mais uma vez,, mas também por alterações na disciplina de Cidadania e pela proibição do uso de telemóveis nas escolas.O presidente da República promulgou na quinta-feira o diploma do Governo com o regime que vai ser aplicado ao concurso externo extraordinário.O diploma prevê um aumento do apoio às deslocações.Na nota da Presidência,ou seja, um dia antes do arranque do ano letivo.O ministro da Educação já deu a garantia de que o novo subsídio de deslocação que ainda não foi aplicado terá retroativos a 1 de setembro.