Bullying.pt no combate ao fenómeno nas escolas

Um problema social que aumentou com a inteligência artificial, devido à criação de imagens manipuladas a serem utilizadas para agredir e humilhar outras pessoas.Luís Fernandes criou dois projetos para combater o bullying, em curso no Agrupamento de Escolas da Vidigueira, que vão continuar no próximo ano, dentro e fora dos ecrãs.Diana Almeida - RTP Antena 1Hoje é o Dia Muncial do Combate ao Bullying.