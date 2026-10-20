País
Bullying.pt no combate ao fenómeno nas escolas
No dia em que se relembra o combate ao comportamento agressivo, intencional e repetido, o projeto Bullying.pt, criado em 2022 pelo psicólogo Luís Fernandes, promove ações de sensibilização desde o pré-escolar ao ensino superior, além de formação para profissionais das escolas.
Um problema social que aumentou com a inteligência artificial, devido à criação de imagens manipuladas a serem utilizadas para agredir e humilhar outras pessoas.
Luís Fernandes criou dois projetos para combater o bullying, em curso no Agrupamento de Escolas da Vidigueira, que vão continuar no próximo ano, dentro e fora dos ecrãs.
Diana Almeida - RTP Antena 1
Hoje é o Dia Muncial do Combate ao Bullying.
Luís Fernandes criou dois projetos para combater o bullying, em curso no Agrupamento de Escolas da Vidigueira, que vão continuar no próximo ano, dentro e fora dos ecrãs.
Diana Almeida - RTP Antena 1
Hoje é o Dia Muncial do Combate ao Bullying.