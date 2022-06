Burlão atua fazendo-se passar por outras pessoas

O burlão do Algarve está constantemente a mudar de nome e continua a tentar fazer vítimas. Uma delas não perdeu dinheiro, mas foi alvo de roubo de identidade. Falámos com Guilherme Costa, o homem que viu as fotografias dele e da filha, serem utilizadas nas redes sociais do suspeito. Descobrimos também que nesta burla com a moradia do Algarve há um padrão: é sempre solicitado que o pagamento seja feito através de uma empresa chamada "Eu Pago". Todos os burlados apresentaram queixa junto da PSP ou GNR, mas até agora nenhuma autoridade pediu informações a esta instituição que é regulada pelo Banco de Portugal.