Buscas em Bragança foram pedidas pela Procuradoria Europeia

Foi a Procuradoria Europeia que pediu as buscas realizadas quarta-feira em Bragança. A Judiciária fez diligências na Câmara Municipal e também em dez casas e duas empresas.

A Procuradoria Europeia revelou que há suspeitas dos "crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio, prevaricação, violação de regras urbanísticas e corrupção".



A autarquia confirmou que as buscas estão relacionadas com duas obras polémicas denunciadas pela RTP no programa A Prova dos Factos.



Uma delas envolve o ex-secretário de Estado Hernâni Dias, que se demitiu e que foi reeleito como deputado.



Já eram 22h00 quando os inspetores da polícia saíram da Câmara de Bragança.