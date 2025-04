Buscas em curso. Veículo ligeiro caiu ao rio em Caxias após despiste

Um veículo ligeiro caiu esta segunda-feira ao Rio Tejo após um despiste na Avenida Marginal, em Caxias, Oeiras. Desconhece-se ainda o número de pessoas que seguiam no interior, mas já se sabe que o proprietário do carro é um homem de cerca de 30 anos.

"O alerta para o acidente que aconteceu na Avenida Marginal, na chamada curva do Mónaco, foi dado às 7h30", indicou a Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.



A RTP está no local do despiste, onde se encontram também bombeiros, Polícia Marítima e agentes da PSP.



O carro terá galgado o passeio, arrancando placas de sinalização, e caído ao rio. Não são conhecidas as causas do acidente.