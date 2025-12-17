País
Buscas em Marvila e Olivais. Três detidos em operação da PSP para apreensão de armas
O objetivo desta operação foi a apreensão de armas proibidas, segundo a Polícia de Segurança Pública.
O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP desencadeou, ao início da manhã desta quarta-feira, uma operação de prevenção criminal que passou por diligências de busca nas freguesias dos Olivais e Marvila, em Lisboa. A operação da PSP envolveu buscas domiciliárias em 12 casas.
Foram apreendidas quatro caçadeiras, uma pistola de 6.35 milímetros, 37 cartuchos de calibre 12 e 22 munições de calibre 6.35, "mais armas proibidas", adiantou aos jornalistas a comissária da PSP Carina Alves. Os suspeitos detidos estavam já a ser investigados pela Polícia de Segurança Pública, "em virtude de terem utilizado armas de fogo para a prática de diversos ilícitos criminais".
"A operação decorre nas freguesias dos Olivais e de Marvila, com buscas domiciliárias em 12 casas. O objetivo desta operação é a apreensão de armas proibidas nos termos da Lei n.º 5/2006 de 23 de fevereiro".
