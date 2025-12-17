Buscas em Marvila e Olivais. Três detidos em operação da PSP para apreensão de armas

A operação da PSP envolveu buscas domiciliárias em 12 casas.



O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP desencadeou, ao início da manhã desta quarta-feira, uma operação de prevenção criminal que passou por diligências de busca nas freguesias dos Olivais e Marvila, em Lisboa., adiantou aos jornalistas a comissária da PSP Carina Alves.. O objetivo desta operação é anos termos da Lei n.º 5/2006 de 23 de fevereiro".