Buscas na Figueira da Foz. Presidente dos bombeiros voluntários quer "esclarecimentos"

O presidente da Associação, Ilídio Lopes, assumiu-se surpreendido e garantiu desde logo disponibilidade para colaborar com as autoridades para o apuramento da verdade.



A PJ iniciou a investigação após a denúncia sobre escalas de serviço marcadas aos bombeiros como trabalho voluntário, pagas através de uma bolsa de disponibilidades.

Diz ainda querer "separar o trigo do joio" e confirmou que está "tranquilo" apesar das investigações da Polícia Judiciária, esta segunda-feira.

Esta tarde, à RTP, Ilídio Lopes afirmou "confiar plenamente" no comandante da corporação e falou em "cabala".

Ilídio Lopes afirma ainda que todos os bombeiros "sentiram muito este ataque àquilo que é o corpo de bombeiros e a associação de bombeiros", numa altura de preparação para a época de fogos florestais.





O presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, falou também com o presidente do INEM, a quem pediu um inquérito e que "esclareça completamente todas as suspeições" que tenha sobre a corporação da Figueira da Foz.